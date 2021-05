Viljandis ja Tallinnas kinosid pidava Forum Cinemas Eesti tegevjuhi Kristjan Kongo sõnul on kinodel olnud piisavalt ettevalmistusaega ning uksed on lõpuks võimalik avada järgmisel nädalal.

"Mis seal ikka – vaja inimesed tööle tuua, filmilepingud ära sõlmida ja muidugi kõik toiduained sisse tellida. Need on need toimingud, mis tuleb teha selle poolteise nädalaga, ja ma arvan, et saame need tehtud," ütles ta.