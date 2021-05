Juba eelmisel nädalal oli tuttavatelt kuulda, et mõni on saanud vaktsineerimisaja broneerida ja mõni isegi esimese süsti kätte. Kuigi teadsin, et massiregistreerimine algab selle nädala esmaspäeval, põhjustas olukord veidike ärevust. Möödunud reedel tegin esimese kõne Tartu vaktsineerimiskeskusesse. Kuulu järgi olid ju Viljandis ajad täis. Sealt sain soovituse esmaspäeval uuesti proovida.