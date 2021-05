Politseinik märkis, et distantsõppelt koolidesse suundunud lapsed on tänavatel tagasi ning see paneb võrdselt vastutuse nii lastele endile kui ka autojuhtidele.

«Mõlemad pooled peavad liikluses osaledes olema tähelepanelikud ning teineteise suhtes arvestavad,» ütles Maalmeister. «Politsei tuletab autojuhtidele meelde, et koolide ja teiste õppeasutuste juures tuleks sõidukiirus kohandada selliseks, et jõuaks ka ootamatustele reageerida.»

Lastele tuletab politsei aga meelde, et neilgi on liikluses osaledes kohus jälgida enda ümber toimuvat ning asuda teed ületama alles siis, kui on kindel, et autojuht on neid märganud.