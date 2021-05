Viljandi lennuväli on paik, kuhu tõenäoliselt paljud viljandimaalased sattunud ei ole. Päri külas asuv 16,1 hektari suurune maa-ala on läbi ajaloo näinud erinevaid omanikke ja tegevusi: kunagi kasutasid seda sõjaväelased ja tsiviilpiloodid ning hiljem oli see Eesti riigi oma. Viimased paarkümmend aastat on selle omanik olnud mittetulundusühingust lennuklubi, kes selle riigilt ostis.