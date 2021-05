Lapsele Viljandisse kooli või lasteaeda koha saamise eelduseks on sissekirjutus sellesse linna. Kui kooli soovijaid on rohkem, kui on koolil õppekohti, arvestatakse lisaks sisseastuja elukoha lähedusele ka tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega. Eelisõigus on lapsel, kelle sissekirjutus on varasemast ajast, olenemata sellest, kas sissekirjutus on fiktiivne või tõene. Lasteaiakoha taotlemise korral peab rahvastikuregistri andmetel lapse elukoha aadress olema Viljandis ning järjekorra aluseks on esmase avalduse esitamise kuupäev.