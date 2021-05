Vallavanema Imre Jugomäe sõnul saadeti pöördumine kultuuriministeeriumisse lootuses, et tänavu soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kandvasse linna lava ehitamiseks võimalus leitakse. See jäänuks meenutama kultuuripealinna aastat ning oleks olnud edaspidi kohalike kasutada. Välilava rajamise plaani on vallavalitsuses mõlgutatud juba ammu.