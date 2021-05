Möödunud nädalal avastas Jõgevamaa pere, et aias pikalt tühjana seisnud väligrilli on kolinud tihane ning munenud sinna hoolikalt meisterdatud pessa üheksa muna. Nagu ütles Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi, tihased just niisuguseid kinniseid kohti armastavadki. «Rasvatihased ja teised tihased tahavad, et oleks hea pime, katus oleks pea kohal, kiskjad ei pääseks ligi ja pojad oleksid kaitstud. Siis nad valivadki selleks kummalisi kohti,» kõneles ta. «Looduslikult poevad nad puuõõnsustesse, igal aastal on aga pesasid tehtud näiteks postkastidesse ja tühjadesse metallist aiapostidesse. Kui leitakse maja seina seest auk, ei põlata ka seda ära.»