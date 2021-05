Eesti nelik tõmbas end võiduka sõiduga olümpiale

Stardist väljus võimsalt Venemaa: 500 meetri järel juhtis ta Eesti ja Leedu ees juba ligemale kahe sekundiga. Venelaste dikteerimisel jätkus sõit enam kui 1500 meetrit, ent siis alustasid eestlased marulist lõpuspurti. See tõi ka edu ja lõpus õnnestus rivaale ülinapilt edestada: Eesti sai kirja aja 5.50,94, Venemaa 5.50,99. Mõlemad said nüüd õiguse osaleda olümpiamängudel.