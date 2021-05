Viljandi valla Arujaagu talu lambad rõõmustavad linlasi ning linna külalisi viiendat aastat järjest. Lammaste arv on aastatega vähenenud, sest kui esimest korda toodi neid linna 27, selgus üsna pea, et nii suurele karjale toitu ei jätku. Edaspidi on lambaid olnud vähem ja tänavu on neid täpselt tosin.