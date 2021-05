Doonorid on oodatud

Verekeskus annab teada, et need, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud AstraZeneca või Jannsen PharmaceutiaNV (Vaxzevria) vaktsiiniga või kui pole teada, mis vaktsiini on saadud, peavad vereloovutamisega ootama neli nädalat. Pfizer/BioNTechi ja Moderna (Comirnaty) vaktsiini saanutel on vereloovutamine lubatud, kui inimene on terve.