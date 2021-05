Noor bänd sai valmis romantilise video

""Kaunim kahekesi" on ühe armastuse lugu. Kui keskenduda vaid loo tekstile, võiks arvata, et see on lihtsalt nunnu armastuslugu,” rääkis Nagy Bögö laulja ja kitarrist Jaan-Eerik Aardam. "Video aga loob kujutluspildi sellest, mis toimub tegelikult armunute sisemuses."