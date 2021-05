"Soovime koormust digiregistratuurile vähendada päevasel ajal, mil seda rakendust kasutavad paljud inimesed ka muudel eesmärkidel peale vaktsineerimiseks aja broneerimise," selgitas vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer pressiteate vahendusel. Tema sõnul on esmaspäeva õhtul ja teisipäeval digiregistratuuris kindlasti taas oodata järjekordi, sest inimeste huvi vaktsineerimise vastu on suur.

Et koormust digiregistratuurile vähendada, paluvad vaktsineerimise korraldajad arvestada, et neil inimestel, kes on juba esimese doosiga vaktsineeritud, ei tule enam uut aega broneerida. Neile on teise kaitsesüsti tegemise aeg antud esimese doosi vaktsineerija juures. Ka neil, kes on koroonaviirust juba põdenud, pole põhjust kiirustada – soovituslik on vaktsineerida ühe doosiga mitte varem kui kuus kuud pärast tervenemist. Uued vaktsiinitarned saabuvad Eestisse iga nädal ning mai ja juuni jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi COVID-19 vaktsiini.