Häärberi suurimas saalis seisval Viktor Siilatsil on Viljandi mõisaga perekondlik side. FOTO: Marko Saarm

Viljandi mõisa rajatava hotelli Schloss Fellin kõige väiksemad kambrid asuvad keldris ja on nii tillukesed, et kui kobakas roostetanud rauast uks kinni lükatakse, ei mahu külmade betoonseinte vahel isegi põrandale pikali heitma. Tualetti sellisest pugerikust muidugi ei leia. Selle asemel on eesruumis betooni valatud auk ehk niinimetatud Lenini jalajäljed.