Mänguasjast mõrtsukani ehk Kes on teie neljajalgne sõber?

Suhtumiselt koertesse võib inimesed jagada laias laastuks kaheks: ühed armastavad neid karvaseid semusid iga oma keharakuga, teistele on nad tüütud segajad, kes nõuavad liiga palju aega ja tähelepanu. Kui aga üritada koerainimesi ühe mütsi alla sättida, selgub, et see on võimatu, sest põhjused, miks loom elamisse on võetud, on väga erinevad. Olgu mõni näide lehelugejaile rõõmsaks äratundmiseks.