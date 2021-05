Eelregistreerumine pole vajalik, osalemine on tasuta. Kaasa palutakse võtta oma binokkel ja linnumääraja ning riietuda soojalt. Osalejatel palutakse nii tornides kui nende ümbruses jälgida 2 + 2 reeglit.

Ornitoloogiaühing korraldab tornide linnuvaatluspäeva 2011. aastast. Mullu jäi see eriolukorra tõttu ära. Tornide linnuvaatluspäevaga tähistatakse rahvusvahelist rändlindude päeva, mis on maikuu teisel laupäeval, aga ka looduskaitsekuud, mille teema on seekord "Looduskultuur ühendab".