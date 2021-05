Toonase Maagümnaasiumi, nüüdse Kesklinna kooli juht Aavo Soopa nentis 2007. aasta mais, et ukse taha jääjaid on olnud ka varasematel aastatel, aga mitte nii suurel hulgal, ning lisas, et koolis pole ruumi, et rohkem lapsi vastu võtta. Sellest ajast peale on muutunud see, et koolist välja jääjate arv on paljudel aastatel olnud kaks-kolm korda suurem ning juurde on saadud paar klassiruumi nii-öelda väikeste maja kõrval Jakobsoni tänav 42-a hoones.