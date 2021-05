Viljandimaal on suvel plaanis hulk laste- ja spordilaagreid. Laulja ja õpetaja Ranele Raudsoo, kes organiseerib nelja 125 lapsele mõeldud laagrit Valma seikluspargis, sõnas, et esimene laager peaks algama juba 4. juunil. Lastele tuleb külla Kaitseliit, tehakse esmaabikoolitust, kohtutakse muusikutega ning esineb mustkunstnik. «See on seikluslaager ja esimene vahetus on juba täis, täie rauaga,» märkis Raudsoo ja lisas, et teistes vahetustes vabu kohti veel leidub.