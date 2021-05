«Kui eelmistel aastatel koostasid sisseastumistesti meie enda matemaatikaõpetajad, kes on kursis sellega, mida kolleegid põhikoolidest on jõudnud mingiks ajaks läbi võtta, siis tänavune test oli üle-eestiline,» selgitas Viljandi gümnaasiumi direktori kohusetäitja Juhan-Mart Salumäe. Test tuli haridusministeeriumi haldusalasse kuuluva haridus- ja noorteameti kaudu ning esimest korda pidid Viljandi põhikoolilõpetajad kodukooli pääsemiseks lahendama seda elektrooniliselt. «Seda ütlesid noored küll, et test oli väga raske, aga me ei saa selle aasta tulemusi varasematega võrrelda.»