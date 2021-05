Sangarite hauad saavad korda

"Viljandi kalmistutele on maetud üle 100 vabadussõjas langenu ning kuigi nende viimseid puhkepaiku leiab ka teistelt linna surnuaedadelt, on Vanal kalmistul neid kõige rohkem," kõneles puhastusaktsiooni eestvedaja, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. "Osa hauatähiseid pole säilinud, kuid korda on siin siiski vaja päris palju teha."