See maailma kuulsaim tänavatoit on teinud ka Viljandis kiiret võidukäiku. Tsiteerides klassikuid: seda pakkuvaid kohti on lisandunud viimastel aastatel suurel kiirusel ja hulgakaupa. Mõni kiirtoidurestoran on muidugi üsna kärmelt uksed sulgenud, kuid saia vahele pandud pihvi pakkujaid leidub meil praegu ilmselt rohkem kui kunagi varem. Küllap aitab sellele kaasa koroonaaeg, sest burger on üks neid toite, mida ollakse harjunud kaasa ostma ja mida saab ka tänaval süüa.