Mullusest läbib küla asfalttee ja majapidamisteni jõuab ülikiire internet. Mõeldud on ka silmailule: postkaste ja bussiootekoda ehivad Kõpu kihelkonna rahvariiete värvid.

Bussijaama läheduses pandi tänavu püsti suur kaart, kuhu on märgitud küla tähtsamad punktid ning ruutkoodi abil saab nendega interaktiivselt tutvust teha. Sinna rajati ka parkimisplats, kus vanemad bussilt tulevaid lapsi autoga turvaliselt oodata saavad. Hajaküla taluõued on kenasti üles vuntsitud, mitu neist on kauni kodu konkursil võite pälvinud. Neist kuulsaim, Nõrga talu kasvatab lilli, korraldab lillepäevi ning uhkeldab imposantse floksikoguga.