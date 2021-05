«Realiseerimata jääva ja seetõttu mahakantava toiduainete koguse vähendamine, sealhulgas toidujäätmete tekke vältimine, on meile olulise tähtsusega, sest tegu on otsese kulude kokkuhoiuga,» ütles Viljandi Tarbijate Ühistu turundusjuht Kristo Mägi ning nentis, et see, kui palju toitu üle jääb, sõltub suuresti konkreetsest kauplusest – selle suurusest, valikust ja veel paljust muust.