Linnapea Madis Timpsoni sõnul sobivad elektritõukerattad Viljandisse väga kenasti. "Meil on mõnusalt väike linn, et elektrilisi tõukerattaid suvisel ajal lisaks lõbusõitudele auto asemel näiteks kodust tööle või poodi sõitmiseks kasutada," rääkis Timpson. "Suvi on tulekul ja me kutsume kõiki inimesi Viljandisse külla. Kellel jalutamiseks mahti ei ole, saab endale vabalt tõukeratta rentida ja sellega meie suurepärast linna oma silmaga vaadata."