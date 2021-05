«Patsientide nõustamine on nüüd kolinud telefoni ja kirjavahetusse, seega helistajate hulk on suurenenud ja seeläbi kättesaadavus kahjuks vähenenud,» lausus Viljandis tegutsev perearst Helve Kansi (pildil), kelle nimistus on üle 1800 inimese.

Ta rääkis, et esimesed kõnele vastajad on valdavalt pereõed, et muret saaks kohe arutama hakata. Tavaliselt telefonivestlustega ametis olev pereõde samal ajal muuga ei tegele ja kui kõned tulevad mitu tundi järjest, on see üsna kurnav töö.