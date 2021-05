Esiteks pahandas Arno Kütti see, et teda ei võetud lennuklubi liikmeks. Mittetulundusühingu Viljandi Lennuklubi põhikirja kohaselt on aga klubiga liituda soovivale lennundushuvilisele esmalt ette nähtud liikmekandidaadi aeg ning selle järel saab liikmeks astumise avalduse esitada kahe klubiliikme soovitusel. Arno Kütt esitas käesoleva aasta märtsikuus digitaalselt allkirjastatud avalduse Viljandi lennuklubiga liitumiseks ja andis teada soovist toetada klubi 20 000 euroga. 17. aprilli üldkoosolekul otsustasid klubiliikmed, et seda avaldust ei saa rahuldada, sest Kütil ei ole läbitud põhikirjas ettenähtud liikmekandidaadi aega ega ole ka soovitajaid. Tema liikmeks vastuvõtmine põhikirja eirates oleks ebaõiglane teiste klubiliikmete ja liikmekandidaatide suhtes. Liikmekandidaadiks olek selgitab nii lennundushuvilisele endale kui klubi teistele liikmetele tema sobivuse nii klubitööks kui meeskonnaliikmeks.