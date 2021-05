«Psühholoogilise abi ja nõustamisega on viimastel aastatel maakonnas kehvad lood olnud,» tõdes haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Irma Väre. Ta rääkis, et aastaid on olnud kaks võimalust psühholoogi abi saada: kas sõita mõnda teise linna, näiteks Pärnusse või Tartusse, või siis saada abi Viljandi haiglalt. Viljandi haiglas pakutakse seda aga meditsiiniteenusena haigekassa kaudu ning psühholoogile suunab vajaduse korral psühhiaater.