Viljandi fotoäri tõmbub koomale

«Tõmban tavapärast teenindamist kokku ja kolin rohkem internetti,» lausus Maksifoto omanik Mati Roosalu. «Turg on nii palju kahanenud, et pole mõistlik nii väikeses linnas endistviisi jätkata. Koondan kaks töötajat, lõpetan mõne tegevuse ja jään üksinda tööle.»

Nagu ta märkis, lõpetab Maksifoto pildiraamide valmistamise ja ateljees pildistamise. Muudatus on kavas 9. juulist.

Pildiraamide tellimustööna tegemine on Roosalu sõnul nii kallis, et selle järele pole erilist nõudlust. Ateljees pildistamise järele on samuti vähe vajadust ning seniste hindadega ei tasu asi enam ära.