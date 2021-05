Perepesa kursuse «Imelised aastad» koolitajad Triinu Tints ja Imbi Suurpere ütlesid, et õppimine ja eksimine on osa vanemaks olemise kogemusest ja igaühel on võimalik oma vanemlikke oskusi lihvida. FOTO: Marko Saarm

Jaanuarist maini said Viljandi lapsevanemad osaleda 2–8-aastaste laste vanematele mõeldud 16-nädalasel koolitusel «Imelised aastad». Olgugi et osa sellest oli veebikeskkonnas, kinnitavad osalejad, et said oma vanemlikke oskusi ja suhteid peres parandada.