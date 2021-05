Dokumentaalfilmi üks eestvedaja ja piirkonna kultuuritöötaja Annika Jones ütles, et mõte dokumentaalfilmist hakkas idanema siis, kui kohalik elanik Inga Laansalu rääkis talle kunagi Kolga-Jaanis toimunud olulistest sündmustest. "Mina olen Kolga-Jaanis elanud kolm aastat ja kaugemat minevikku nii hästi ei tunne. Kuna sel aastal oli nagunii plaanis taasiseseisvumist suuremalt tähistada, siis mõtlesin, et selle raames võiks taaselustada vanad intervjuud ning meenutada neid hetki oma kogukonna inimestega, kes olid sel ajal aktiivsed."

Nimelt on endisel rahvamaja omanikul ja kogukonna aktivistil Hovard Nurmel alles mustvalged VHS-kaadrid taasiseseisvumisaegsetest sündmustest. "Seal on ägedaid kaadreid näiteks endisest peaministrist Mart Laarist tibutantsu vehkimas, vendadest Johansonidest laulmas, Villem Reimani monumendi ning Kolga-Jaani ja Lalsi vabadussamba avamisest," kirjeldas Jones.

Kuna säilinud on niivõrd põnevat ja olulist materjali, tekkiski Jonesil soov teha sellest korralik dokumentaalfilm. "Sellega ma ise hakkama ei saa, aga ma tean ägedaid inimesi, kes oskavad huvitava stsenaariumi kirjutada ja selle üles filmida. Siis panimegi oma töörühma kokku. Stsenarist, režissöör ja lavastaja on Peep Maasik ja videooperaator Tarmo Piir, kes on meie kogukonnast. Ma loodan, et sellest tuleb arvestatav dokumentaalfilm, mis ei puuduta ainult Kolga-Jaani piirkonda, vaid kõnetab tervet Eestit," ütles ta.

Filmi stsenarist ja režissöör Peep Maasik ütles, et dokumentaalfilm räägib kogukonna kokkuhoidmisest. "Linnastumine on selle juures üks teema. Kui 1988. aastal laulev revolutsioon toimus ja sinimustvalget igal pool järjest heisati, hakkas uus elu käima. Kõik me teame 90-ndate algust, kui kõik soovisid minna linna. Aga tänapäeval on asi hoopis teistpidi läinud. Huvitav, millest see tuleneb?" selgitas Maasik. Ta lisas, et kõiki 1988. aasta sündmustega seotud olnud inimesi proovitakse ka intervjuude tegemiseks kätte saada.

Maasiku sõnutsi ongi asja tuum kogukond, mis inimesed eri kohtadesse kokku toob ja nad paikseks teeb. "Praegu on kogukonnatunnetus oluline ka seetõttu, mis meil praegu koroona tõttu toimub. Ühiskond on kergelt lõhestunud ja tekkinud on kaks poolt. Ma arvan, et ühele väiksele riigile pole selline lõhestumine hea," mõtiskles Maasik.

Peep Maasik ise Kolga-Jaanis elanud pole, kuid on olnud pea terve elu Viljandimaal ja leiab, et sellise dokumentaalfilmi tegemine on väga vajalik. "Filmi sihtgrupp on ju kogu Eesti. Kuigi Kolga-Jaani kogukond on väga terve ja toimiv, olen kõrvalt näinud teisi kogukondi, kus omavaheline suhtlus ja seltsielu nii hästi ei toimi. Ma leian, et Kolga-Jaani on siin väga hea eeskuju."

Esimesed filmivõtted tehti sel laupäeval, kui Kolga-Jaanis peeti oma toodangu turupäeva. Ees on veel kuus võttepäeva.

Kokkulepete kohaselt läheb dokumentaalfilm Eesti Rahva Muuseumi ja Viljandi muuseumi arhiivi. "Siis on olemas õppematerjal ja kui toimub mõni selleteemaline üritus või näitus, saab seda filmi näidata. See võiks olla ka koolides ajalootundides õppematerjal," arvas Annika Jones.

Dokumentaalfilmi kogumaksumus on 8896 eurot ja annetajate abiga on praegu koos 2000 eurot. Dokumentaalfilmi tehakse koostöös Villem Reimani nimelise Kolga-Jaani rahvamajaga. Esilinastus on 20. augustil.