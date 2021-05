Tänavaküsitlus. Milline on teie ema?

Kairi Piller-Petrov

Ta on hästi lahke. Ta on oma laste jaoks valmis kõik hinge tagant ära andma ning elab nende nimel. Ma ei mõtle selle all isegi koos tegutsemist, sest osa meie perest on välismaal ja osa Eestis. Pigem just seda emotsionaalset ja materiaalset poolt: kõik annaks hinge tagant ära, kui vaja. Hindan väga seda omadust, sest selle on ta meile edasi andnud ja meie anname selle edasi oma lastele.

Kairi Piller-Petrov FOTO: Marko Saarm

Piret Koort

Väga tegus veel, pensionär ja käib tööl. Tähtis on see, et ta on endiselt olemas, ta on tore, armas ja hoolitsev. Täna tähistame emadepäeva koos.

Piret Koort FOTO: Marko Saarm

Anita Semjonova

Ta on tore ja sõbralik. Ilus kindlasti. Ta on väga seltsiv, käib lastel külas, mängib nendega, käime reisidel hästi palju, puhkame koos ... Hästi aktiivne ja suhtleja inimene.

Anita Semjonova FOTO: Marko Saarm

Janar Pähn

Nagu ema ikka: hooliv ja arvestav. Lapselapsed väga meeldivad, nad võiksid muidugi tema juurde tihedamini jõuda, tema ikka alati ootab. Kõige tähtsamaks iseloomuomaduseks peangi tema hoolivust.

Janar Pähn FOTO: Marko Saarm

Kalle Koit

Ema on ikka hea! Ta on praegu juba väga eakas, 86-aastane. Aga päris krapsakas veel. Ta on selline kange kärts-mürts-mutt ja tal on ikka iseloomu, kolm sellist kraadest poega on vaja kasvatada olnud.

Kalle Koit FOTO: Marko Saarm

Hardy Järmut

Ta on natuke haige, aga elurõõmus ja elus, see on kõige tähtsam. Töökas. Just käisime lapsega ema juures.