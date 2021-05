Viljandimaale lisandus 11 positiivset koroonaproovi, ööpäeva jooksul suri Eestis kuus inimest

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 351,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 7,8 protsenti.

Haiglaravi on kokku vajanud 7% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 211 inimest (73,5 protsenti).

​Ööpäeva jooksul manustati 5510 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 372 224 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 157 488 inimest. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62 protsenti, üle 60 protsendi on vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.