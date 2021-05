Kui Sakala laupäeva hommikul Männimäel asuvasse Magusatuppa astus, oli see tühi ning letis töötav Piret Liiva tõdes, et korraks tekkis paus. Juba viis minutit hiljem kihas aga väike müügisaal nagu sipelgapesa, sest järjest hakkas inimesi tellimustele järele tulema.

Juhataja Kristi Veldemann ütles, et rahvas on kohvikust läbi käinud sellest ajast saadik, kui uksed avati. Ootajaid oli juba enne avamist. Peamiselt käib tellimustööde valmis tegemine, kuid juhataja sõnutsi valmistati ka leti jaoks kolm korda rohkem kaupa kui muidu."Meil on tõeline bardakk siin. Teeme ettetellimusi ja üritame letimüügiks teha nii palju, kui jõuame. Siiamaani oleme jõudnud, aga teeme kogu aeg peale juurde," lausus ta.