Et inimesed koguneda ei tohi, olid üheksa tegevuspunkti jaotatud üle linna. Erinevad punktid panid üles Viljandi linnaraamatukogu, Viljandi Perepesa, pärimusmuusika ait, Viljandi joogakeskus, Viljandi avatud noortetuba, Viljandi muuseum, Viljandi kunstikool, Viljandi huvikool, Viljandi spordikeskus ja Viljandi JK Tulevik.

Üritus toimus õues ja kõik punktid sai läbida turvaliselt kontaktivabalt. Kohapeal selgitasid ülesandeid juhendajad. Linnaraamatukogu juurde jõudnud Tiina Bogdanov oli koos poja Ralfiga peaaegu kõik punktid läbinud ning oli mänguga rahul. "Ootasime, et kell saaks ometi 11, et lõpuks minema hakata," lausus ta. "Kõigepealt viskasime korvi, siis joonistasime lilli ja lõime väravat jalgpallis. VANT-i juures oli viktoriin emade ja laste koha, väga äge oli. Pärimusmuusika aida juures laulis Silver Sepp. Vihma sadas, aga ikka on tore," kirjeldas Bogdanov.