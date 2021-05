Kunstnik pildistas üles põnevaid kohti Viljandis ja pani need elama müstiliste olenditega

Reede õhtul Viljandi veinibaaris Mulks avatud näitusel on valik Maari Soekovi sel talvel tehtud fotodest, millel on ellu ärganud müstilised olendid. Sellesarnase fotoseeria on kunstnik teinud ka Tartus, kus ta elas kümme aastat. "Otsustasin eelmises novembris, et tahan mõnda aega elada Viljandis ning tulin siia talvituma. Jalutasin fotokaga mööda linna ringi ja otsisin huvitavaid kohti, pildistasin need üles ja maalisin neile pärast peale erinevad karakterid. Need on sellised vaimolendid, kes võiksid niisugustes kohtades olla," selgitas Soekov.