Viljandimaale lisandus 24 positiivset koroonaproovi

Haiglaravi on kokku vajanud 7 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 213 inimest (73 protsenti).

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 369 157 inimesele, lõpetatud vaktsineerimisega on 155 022 inimest. Ööpäeva jooksul manustati 13 789 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 369 157 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 155 022 inimest. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsenti vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.