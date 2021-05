Viljandi gümnaasiumi teatristuudio juhendaja Silvia Soro ütles, et nädalavahetusel üles võetud "Kivinõid" on kolmanda aasta õpilaste lõputöö, millega osaletakse Saaremaa miniteatripäevade festivalil. "Me plaanisime seda teha lavastusena, et kevadel käia festivalidel ja etendada seda Ugalas Viljandi gümnaasiumi teatripäeval. Et aeg on selline, nagu on, otsustasime teha filmi," selgitas Soro. "Kuna meie grupi poisid on suured filmihuvilised, olid nad võimelised seda ise tegema. Eelmise aasta filmiõpetaja Sven-Erik Mändmaa tegi enne ka väikese kaamerakoolituse."

Heljo Männi tuntud muinasjutu "Nõiakivi" kontseptsiooni on natuke muudetud. "Loomalaste asemel on pigem noored loomad ning Kivinõial on ka omad saladused. Tegime selle loo natuke noortepärasemaks, et ta poleks päris lastekas. See on hea materjal, mida saab õues teha, selleks ei pea minema siseruumi," ütles Soro.

Võtted kestsid reedest pühapäevani. "Erinevate loomade kodudeks leidsime toreda võttekoha Viljandi lossimägedes, kus on palju murdunud puid. Teise päeva veetsime Sudiste lähedal Iivakivi juures. See on Viljandimaa suurim rändrahn, mis on olnud ka vanade eestlaste pühapaik. Kolmanda päeva võttepaik oli kivi sees, seda tegime ühe tuttava keldris."

30. korda peetavad Saaremaa miniteatripäevad on tänavu 14.–16. mail. Eelmisel aastal jäeti festival ära, kuid tänavu toimub see virtuaalselt ning korraldajad ootavad teatritruppidelt videoid. "Oleme teatristuudio loomisest alates Saaremaa miniteatripäevadel osalenud. See on alati tore reis noortele, sageli ka kõige pikem terve aasta jooksul," märkis Soro.

Teatriõpet antakse Viljandi gümnaasiumis valikainena. Kuigi kokku saada pole võimalik, pole ikkagi pausi sisse tehtud ning õpe käib Google Meeti kaudu. "Kevadisel perioodil valmistame ette lavastust. Veebi teel tegeleme tekstianalüüsiga ja võtame näidendit vaikselt läbi. Vahel salvestame kuuldemängu, vahel liigume ja teeme harjutusi," kirjeldas Soro. Vahel on proovitud tundi teha ka õues, kuid selle teeb keeruliseks asjaolu, et paljud õpilased ei ela Viljandis ja eraldi ühe tunni pärast kaugemalt kohale tulema ei hakka.