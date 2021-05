Eesti kergejõustikuliidu edastatud pressiteates on kirjas, et algselt pidid võistlused olema märtsi keskel Portugalis Leirias, aga koroonapandeemia tõttu tuli need edasi lükata. Euroopa kergejõustikuliit ja võistluste korraldajad leppisid kõiki tegureid arvesse võttes kokku uue koha ning aja. 20. aastapäeva tähistavad Euroopa heitealade karikavõistlused peetakse sedapuhku Aadria mere äärses linnas Splitis.