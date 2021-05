Üks Võhma lillepäeva korraldajatest Helve-Kaja Oss ja Kõpus laatu organiseeriv Viive Lehtla rääkisid, et laada korraldamiseks on vaja võtta luba vallast ja tervisekaitsest. Et olukord oli segane, otsustasid aga mõlemad juba mitu kuud tagasi, et sel kevadel ei hakka ürituse korraldamisega riskima.