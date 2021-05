Lukka sõnul sündis kõnealune pala enam kui kümme aastat tagasi ning see on kirjutatud, mõeldes tema emale, legendaarsele näitlejale Leila Säälikule.

"See on äärmiselt suure emotsiooniga ja otse südamest valminud lugu, mille kirjutasin ühe hooga ja ühe ööga valmis oma kodustuudios. Nüüd, aastaid hiljem, kui otsisime Elmariga (Elmar Liitmaa – toimetus) lugu, mida ühistel sõpradele mõeldud kohtumistel esitada, avanes ema laul kogu oma emotsionaalsuses uuesti ja lisandus kohe valikusse. Mulle tohutult meeldib Fööniksi tšelloga esitatud versioon laulust ja mul on hea meel, et Elmar ettepanekuga see lugu bändiga emadepäevaks salvestada minu poole pöördus."