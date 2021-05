Eks too küsimus olnud ajendatud selle Viljandist pärit pallikahuri värskest lepingust: sel nädalal sai selgeks, et järgmisel kahel hooajal on tema tööandja Saksamaa klubi HSC 2000 Coburg.

Olgugi et see klubi asetseb praegu Saksamaa 1. Bundesliga tabeli viimasel astmel ja suure tõenäosusega langeb teise liigasse, on sellel Toomi jaoks vaat et isegi positiivne nüanss. Selle toob välja tema pikaaegne koondisekaaslane ja sõber, samuti Viljandi juurtega Rasmus Ots, kes on ka Saksamaal mänginud, olgugi et veidi madalamas liigas.