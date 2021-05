Kokkamine on kodugurmaanile loominguline ja lõõgastav tegevus: paned aga mõnusa muusika käima, valad pokaalikese veini ja hakid vabalt valitud tempos köögivilju. Professionaalses söögikohas võib niisugusest idüllist vaid unistada. Kaksteist tundi jalgel, ilma et leiaks mahti tualettigi minna, on reaalsus, mida on omal nahal kogenud iga päris kokk. Et aimu saada, kuidas üks praad kuumalt pliidiraualt valge linaga kaetud restoranilauale jõuab, sukeldus Sakala keldrisse.