"Mulle tundub, et viljandlased on taas- ja uuskasutuse usku," lausus Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak. "Siin on ju folk ja kultuuriakadeemia. Kui ise omal ajal folgil käisin, siis uudistasin ka teise ringi kauplusi – see käib kuidagi asja juurde. Mulle tundub, et linnas on see valmisolek ja teadvustatakse teisele ringile andmise tähtsust," lausus ta.