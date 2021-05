Eesti Olümpiakomitee (EOK) projektijuht Natalja Inno rääkis, et katseprojektis tahetakse iga Eesti maakonna koolinoortele pakkuda võimalust proovida ja harjutada erinevate treenerite käe all uusi spordialasid. "See annab võimaluse valida lapsele sobiva spordiala. Samuti annab projekt võimaluse klubidele ja treeneritele spordipisikut levitada ning noori organiseeritud sporditegevusse kaasata," rääkis Inno, kelle sõnul saab uuest kooliaastast sel moel liikumisvõimalusi 700 algklassiõpilast.