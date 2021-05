Aiandiga on Henri olnud seotud nii kaua, kui ta ennast mäletab, sest juba väikese poisina oli ta seal käsu korras rakkes. «Asjad tuli kevadel aiandis õigel ajal ära teha ja nii mõnigi koolipäev jäi seetõttu vahele,» meenutas ta. Suurt vaimustust see töötamine siis ei tekitanud ning noore mehena läks Henri Helemäe hoopis laia maailma tööd ja õnne otsima. Viimaks mõistis ta, et targem on isatalu toimivat äri arendada kui kusagil mujal iseseisvalt päris nullist alustada.