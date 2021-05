Nelja numbriplaadiga kell osteti 4500 Eesti krooni eest ja paigaldati raekoja torni 1932. aastal. Kõik kella seadmed on märgistatud AEG tüübi- ja seerianumbriga. Need on üle elanud sõja ja mitu riigivõimu ning kell teenib endiselt linnarahvast.