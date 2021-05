Haigla juhatuse esimees Priit Tampere kirjutas Viljandi linnapeale, et abi oleks moraalsest toetusest, aga tegi ka ettepaneku, et linn leiaks oma eelarvest raha, millega haiglat toetada. Viljandi linnapea Madis Timpson leidis pärast kirja saamist, et ehkki linnal, kes ei ole haigla sihtasutuse loojate ja omanike seas, pole juriidilist kohustust haigla rajamist rahastada, võiks ta seda siiski teha, sest raviasutus on linlastele väga oluline.