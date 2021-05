Loova Viljandi kevadtegevuse avab koos Viljandi kunstikooliga 7. mail linnaruumi kursus noortele. Esimeses tunnis võtavad kohalikud noored kodanikualgatuse eestvedaja Heldi Ruiso selgitusel ette äsja valminud Vabaduse platsi ning lasevad loovusel lennata. Korraldajad loodavad, et nii saab Vabaduse plats laste ja noorte silmade läbi uue arengu ja see omakorda päädib arhitektuurse visioonikonkursiga Vabaduse platsist ning näitusega sellel juunis.

Kunstikooli direktori Laineli Parresti sõnul oli eelmisel sügisel Loova Viljandi kutsel Koidu seltsimajas olnud Eesti Arhitektuuri Keskuse välkloeng sedavõrd inspireeriv, et kiiresti sai selgeks, et linnaruumi, arhitektuuri ja kogukondlikku koosloomist tuleb hakata juba lastele ja noortele õpetama. "Täpselt kuus kuud hiljem ongi meil koos Loova Viljandiga tunniplaanis kursus, mille osa on visioonikonkurss," rääkis Parrest. Noored saavad tänavu sügisel kavas oleval Loova Viljandi ja Eesti Arhitektuuri Keskuse korraldataval linnafoorumil ise linnaplaneerimise protsessidel osalised olla.

Heldi Ruiso FOTO: Marko Saarm

Kursus "Linnaruum" on Ruiso sõnul loodud, et noored oskaksid märgata oma kodulinna eripärasid ja eeliseid ning julgeksid unistada veelgi paremast elukeskkonnast enda ümber. Kursust juhendab Viljandi taustaga arhitekt Ülle Maiste, kelle meeskonna võidutöö järgi on Vabaduse plats rekonstrueeritud. Kursus algab 7. mail Vabaduse platsilt ja on mõeldud 10–16 aastastele. Osaleda saab varem registreerides ning piirangute tõttu on kohtade arv piiratud. Lähemat infot leiab Viljandi kunstikooli kodulehelt.

Kinode taasavamisel saab Viljandi kogukonnakinos näha filme, mis on pühendatud loovusele ja linnaruumile ning poliitilistele püüdlustele linnade muutmisel. Nii on kavas "Eksperimentaallinn", "Kui tomat kohtas Wagnerit", "Natura Urbana", "Suveniir" ja "Miks me tahame luua?".

Jätku saavad ka eelmisel aastal alanud linnatuurid, mis kohalike ja linnaruumi aktivistide juhtimisel viivad nii Viljandi ääremaale kui ka looduslikele linnaapteegi aladele ning võtavad ette teemad "Perifeeriad Viljandis", "Fopaad linnaruumis" ning "Linnaapteek ja elurikkus Viljandi linnas".

Loov Viljandi on Ruiso selgitusel algatus, milles on ühinenud seltskond viljandlasi, kes tegutsevad eri elualadel, kuid neil on ühine soov tekitada arutelusid Viljandi kui meie elukeskkonna teemadel. Loova Viljandi programm pakub viljandlastele kevadest sügiseni peaaegu iga kuu üritusi ja harivat võimalust vaba aja veetmiseks.