Maakonda lisandus üheksa nakatunut, Mulgi vallas oli nullipäev

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proove Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 189 inimesel. 135 neist on Tallinnast. Enim nakatunuid lisandus veel Ida-Virumaale (72), Pärnumaale (25) ja Tartumaale (23).

Viimase seitsme päeva jooksul on Viljandimaal leitud 77 nakatunut, neist ligi pooled ehk 35 on olnud Viljandi linna elanikud. Viljandi valda lisandus seitsme päevaga 24, Põhja-Sakala valda 12 ning Mulgi valda, kus tundub olukord kõige paremini kontrolli all olevat, kuus nakatunut.