Vallavanem Imre Jugomäe ütles, et vallaeelarves on kohalike teede ja tänavate investeeringute real kirjas 558 000 eurot ning sellele lisandub 119 000 eurot, mille eest on kavas teha igapäevaseid hooldustöid ja pisemat remonti. Eelmise aastaga võrreldes on investeeringute ja hooldustööde kogusumma 114 000 eurot suurem.