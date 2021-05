Linnapea Madis Timpsoni sõnul käib ehitamine Jakobsoni kooli juures täiel rindel. "Jalgpallihalli hoonekompleksi ühendamiseks vajalike trasside rajamine on viimases etapis ja need valmivad peagi, tööd käivad ka vundamendiga. Tellitud on kunstmurukate ja hall, mille valmistamine on juba töös," rääkis ta. "Sügisel saame kindlasti kõigile spordisõpradele mõeldud multifunktsionaalse sisehalli avada."

Plaanide järgi valmib hall septembri lõpuks.

Osaühingute Dreibau ja Arens Ehitustööd juhatuse liige Oliver Akenpärg ütles, et töö käigus on silmitsi seistud ka üllatustega. "Kinnistult tuli välja viis maaparandusdrenaaži liini, mis kasvupinnase koorimise käigus said kahjustada või utiliseeriti koos ehitustöödeks mittesobiliku pinnasega. Kõrge pinnasevee tõttu muutus savine pinnas ehitustööde jätkamiseks mittesobivaks," nentis ta. "Seepeale asusime koostöös tellija ja projekteerijatega olukorda parandama ning lahendasime selle uue täiendava drenaažisüsteemi väljaehitamisega."

Et lisatööde vajalikkuse selgumise järel ehitusprotsessi kiirendada, kasutatakse Akenpärgi sõnul teist marki betooni ning ehitustööd on jagatud väiksemateks etappideks. Samuti tehakse tööd nädalavahetustel ning enamik vajalikke materjale on pikalt ette broneeritud ja ostetud.